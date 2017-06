Ayuntamiento no debe trabajar con una empresa de evasora impuestos: Fernando Arizpe

Luego de que el pasado miércoles la Secretaría de Administración Tributaria clausurara a los 700 parquímetros a cargo de la empresa Victoria Meters, el regidor Fernando Arizpe dio a conocer que de nueva cuenta solicitará la revocación inmediata de dicho convenio, esto tras asegurar que el ayuntamiento no puede trabajar con una empresa evasora de impuestos.

” No podemos permitir que se diga que no se puede cancelar el convenio porque esto implicaría una penalización para el ayuntamiento, la empresa ha incumplido y uno de los puntos importantes entre muchos otros es que Hacienda le ha cancelado por ser evasor, entonces por lógica el municipio no puede trabajar con un evasor, ese debe ser un motivo suficiente para que el municipio en una sesión de Cabildo revoque el acuerdo”, indicó.

Además de la evasión de impuestos, añadió que también se ha incumplido con otros acuerdos, entre ellos el de destinar un porcentaje de los ingresos que se perciben por este concepto para la Corporación de Protección civil y Bomberos.

“Uno de los puntos que hay en el convenio con los parquímetros es que una parte de los recursos se destinaría precisamente a los bomberos y por lo que vemos aquí (corporación de bomberos), durante los últimos 7 u 8 años que tiene el acuerdo o el convenio con los parquímetros, no se ha mandado el recurso para los bomberos”, dijo tras llevar a cabo un recorrido por las instalaciones de Protección Civil y Bomberos para conocer las carencias con las que trabaja la corporación.

Por lo anterior añadió que además de insistir en el tema de la revocación, también solicitará a la tesorería municipal que rinda un informe detallado del uso y manejo de los recursos que se han recaudado del 2009 a la fecha.