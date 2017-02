Anuncia la COPARMEX campaña ‘Yo no doy mordida’

La Comisión de Jóvenes Empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), anunció la campaña “Yo no doy mordida”, con el objetivo de fomentar una cultura de legalidad y combate a la corrupción.

Andrés de la Torre Sepúlveda, presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la COPARMEX, dijo que el objetivo de la campaña está destinado a concientizar sobre el daño que nos hace la corrupción y la impunidad, entendiendo primero cuáles son sus causas, sus alcances y proponiendo soluciones.

Refirió que algunos datos de la corrupción e impunidad en México en 2016 el país obtuvo el lugar número 13 de 176 países en el índice de percepción a la corrupción que elabora transparencia internacional, obteniendo una calificación de 30 puntos de 100 posibles.

Indicó que la mayor percepción en las instituciones de gobierno se encuentra en los partidos políticos con un 91 por ciento y en la policía con un 90 por ciento, en el sector privado según la encuesta de fraude y corrupción en México en 2008, los principales motivos por los que se corrompen las empresas son 43 por ciento para agilizar trámites, 32 por ciento para obtener licencias y permisos, 21 por ciento impedir abusos de autoridad, 16 por ciento ganar contratos y 11 por ciento únicamente para poder participar en licitaciones.

El 99 por ciento de las denuncias relacionas con la corrupción en México quedan impunes según datos del IMCO en su libro anatomía de la corrupción. Otro de los puntos según el banco de México la corrupción representa el 9 por ciento del producto interno bruto del país.

Según datos del INEGI en el 2013 la corrupción alcanzó el valor de 347 mil millones de pesos y por último el mayor índice de corrupción se encuentra en jóvenes de 18 a 29 años de edad con escolaridad de nivel universitario en adelante.

Enfatizó que los pilares de la campaña son no dar mordida, no permitirlo y si veo un acto de corrupción lo denuncio, “no lo hago, no lo permito y si lo vez denúncialo”.

“Estaremos realizando un ciclo de conferencia para concientizar a los estudiantes sobre este tema, estaremos en el Conalep, en la UAT y en distintos universidades, otra de los ejes de la campaña es impactar tanto al automovilista como al agente vial a no ser parte de la corrupción a través de la pega masiva de calcomanías, 10 mil se pegaran en ciudad Victoria. También invitando a servidores públicos, a la iniciativa privada y a la sociedad en general para que se comprometan a no volver a cometer actos de corrupción”, puntualizó.