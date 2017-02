Analizan construir una ciclovía en Victoria

Con la finalidad de mejorar el sistema de movilidad urbana en bicicleta, autoridades municipales analizan la posibilidad de edificar una ciclovía que conecté tentativamente a la parte norte con la zona sur de la ciudad.

“El tema se está cabildeando, se están viendo los pros y los contras para hacer una ciclovía”, anunció el regidor Mario Ramos Tamez, luego de asegurar que en caso de que el proyecto sea aceptado, este deberá concretarse en este mismo año.

Aunque aún se desconoce cuánto costaría la construcción, en la asambleísta por parte de Movimiento Ciudadano, señaló que la administración municipal dispondrá de un recurso federal de 15 millones de pesos para ejecutar en este u otros proyectos de infraestructura social (plazas, centros de convivencia, etc).

“El recurso del que se dispone es el que aterrizó el diputado Gustavo Cárdenas, es un monto por el orden de los 15 millones de pesos. El recurso ya está autorizado para Victoria pero el proyecto apenas está a punto de meterse para que se baje de la cámara de diputados”.

Estableció que el primer paso para determinar si es viable o no el contar con infraestructura urbana para este tipo de transporte, es analizar si con ello no se afectará las arterias principales de la ciudad, pero también tomar el consenso de la gente, ya que se prevé que muchos personas podrían no estar de acuerdo con este proyecto.

“Algo que muy pocas veces se hace es tomar la opinión de la gente, muchas personas podrían no ver bien este proyecto ya que con ello se podrían estar eliminando los espacios de estacionamiento en algunas vialidades, entonces hay que ver la movilidad, el espacio, el número de vehículos y si no se afectará el tráfico en las horas pico”.

Aunque el tema Aún se está revisando el presidente de la comisión de transparencia en el Cabildo local, reiteró que en caso de darse luz verde, la construcción arrancaría en el transcurso de este 2017.