Acusan de irregular al sistema penitenciario mexicano

El sistema penitenciario en México ha fracasado, advirtió el Diputado Federal Renato Josafat Molina Arias.

“Hay corrupción dentro de los penales, pero la corrupción no solo viene de las autoridades que están dentro de los penales, viene de los gobierno en ocasiones las autoridades que están dentro de los penales”.

Lamentó que en muchos de los casos las autoridades han sido cómplices y llega el momento en que la situación se les sale de control.

“Llega el momento en que la bomba explota como es el caso de Tamaulipas, de Ciudad Victoria hace poco ya había sucedido lo que hace unos días y nuevamente, entonces estamos viendo que las autoridades no están actuando como debiesen creo que deben ser más contundentes, pero eso pasa hasta en la ciudad de México”, expuso.

El legislador federal de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), consideró que pese a toda esta problemática que se enfrenta, no debería el ejército entrar a los penales.

“El ejército tiene funciones más específicas no consideramos que tengan que entrar a los penales. Mientras no tengamos autoridades confiables el problema se va a seguir dando”, finalizó.