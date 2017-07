Aclaran que no rotarán a custodios sin oficio de comisión y viáticos

La Secretaría de seguridad pública de Tamaulipas dejó en claro que ningún custodio será rotado sin el oficio de comisión y viáticos correspondientes.

Y es que tras el descontento de los elementos que esta mañana fueron notificados de su traslado hacia distintos penales de la entidad como parte de las rotaciones permanentes que se realizan las autoridades acudieron a aclararles la situación.

Los afectados citaron en punto de las 11:00 a.m. en un despacho jurídico de esta capital para tramitar un amparo colectivo ante estas acciones que consideraron injustas para evitar que se llevaran a cabo.

Hasta el lugar acudió el delegado regional y comandante Felipe Tellez Ramírez, quien recalcó que a cada uno de los 600 custodios se les entregará su oficio de comisión en el transcurso de este jueves.

“No es mal trabajado de los coordinadores, alrededor de 180 elementos buscaron amparos, desconozco cuál sea el motivo que no se quieran mover, no es que no se les vaya aclarar, estamos sujetos a cambios, el oficio de comisión existe, los oficios se trabajaron a noche, llevamos 400 infracción porque son 600 los que se están elaborando”.

Comentó que la rotación de los elementos será hacia todo el estado pero principalmente a los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, en todos, por 60 días estarán en rotación de manera permanente.