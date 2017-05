Wikileaks ofrece 100 mil dólares por cintas de Trump y Comey

Trump insinuó a través de Twitter que pueden existir dichas cintas en un mensaje en el que amenazó a Comey de que no filtrase información a medios de comunicación.

“A James Comey más le vale que no haya cintas de nuestras conversaciones antes de que él empiece a filtrar a la prensa”, escribió el presidente en su cuenta personal.

James Comey better hope that there are no “tapes” of our conversations before he starts leaking to the press!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de mayo de 2017