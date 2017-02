Video: Deja tornado 26 lesionados al azotar este de Nueva Orleans

Al menos 26 personas resultaron lesionadas luego de que un tornado provocó hoy extensos daños en el este de Nueva Orleans, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) estadunidense.

El tornado, que se registró alrededor de las 12:00 horas locales, formó parte de una serie de tormentas severas que azotaban la tarde de este martes el sureste de Luisiana, el sur de Alabama y el noroeste de Florida.

El alcalde de Nueva Orleans, Mitch Landrieu, dijo que a pesar de que más de una veintena de personas resultaron lesionadas, no hay reportes de muertes en la ciudad.

El NWS informó que unas 60 casas y estructuras en el este de Nueva Orleans experimentaron “daños en diversos grados”.

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, declaró el estado de emergencia para toda la entidad, después de ser notificado de la destrucción dejada por la tormenta que se afectó gran parte del sureste de la región.

“Tengo el corazón roto de ver una vez más a las familias de Luisiana sufriendo a raíz de los devastadores tornados hoy”, dijo Edwards.

“Estamos trabajando sin descanso para asegurar que todos los ciudadanos afectados por esta tormenta reciban los recursos que necesitan lo más rápido posible”.

Varios tornados azotaron también el área de Baton Rouge y lesionaron al menos a cuatro personas, informó la estación de televisión WBRZ 2.

The damage that wind and water can do is unimaginable , praying for my city and those who were directly affected by the tornados #NewOrleans pic.twitter.com/GvtSzUeyy7

— Kعno Bعatz (@iamkenobeatz) 7 de febrero de 2017