Trump se adjudica el rompimiento con Qatar

Después de que Arabia Saudita, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Egipto anunciaran la ruptura de relaciones con Qatar por sus presuntas conexiones con el terrorismo, en la que se considera la crisis más grave en la región del Golfo Pérsico desde la invasión de Kuwait a cargo de Irak y la guerra que esto desató, fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se atribuyó dicha ruptura.

Como ya es una costumbre del magnate, a través de Twitter se atribuyó la ruptura para que no hubiera dudas.

Tras su reciente visita a Riad, donde visitó al rey Salman de Arabia Saudita, con la presencia de líderes de otros cincuenta países del área, Trump recordó que había transmitido a los mandatarios árabes la necesidad de que endurecieran sus medidas para cortar la financiación del extremismo, en una conversación en la que “se señalaba a Qatar”.

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de junio de 2017