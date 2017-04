Tras tuit de Trump… por la mañana, el peso se aprecia

El peso mexicano se apreciaba el jueves frente al dólar recuperándose de fuertes pérdidas en la víspera, luego de que el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no abandonará por ahora el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para dar paso a una renegociación.

La moneda local cotizaba en 18.9825 por dólar, con un avance del 1.04 por ciento, ó 20.00 centavos, frente a los 19.1825 pesos del precio de referencia de Reuters del miércoles.

El peso mexicano anotó el miércoles su mayor caída en más de tres meses, luego de que funcionarios de la Casa Blanca habían dicho que el Gobierno evaluaba un decreto que podría retirar a Estados Unidos del pacto comercial, considerado clave para la economía mexicana

I received calls from the President of Mexico and the Prime Minister of Canada asking to renegotiate NAFTA rather than terminate. I agreed.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de abril de 2017

…subject to the fact that if we do not reach a fair deal for all, we will then terminate NAFTA. Relationships are good-deal very possible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de abril de 2017