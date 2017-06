Tras cinco años detenido, liberan a hijo de Moamar Gadafi

Seif al-Islam, hijo y alguna vez considerado posible sucesor del difundo dictador libio Moamar Gadafi, fue liberado después de más de cinco años detenido, informaron sus captores el sábado.

Un comunicado de sus captores, el Batallón Abu Bakr al-Siddiq, señaló que Seif al-Islam fue liberado el viernes, pero no da detalles de su paradero. Funcionarios del Batallón contactados por The Associated Press en Zintan, una localidad al sur de la capital Trípoli, confirmaron su liberación. Se negaron a mencionar su paradero por razones de seguridad.

Dijeron que se decidió su liberación como parte de un reciente indulto emitido por el parlamento libio con sede en la región este del país.

El parlamento de la ciudad de Tobruk es parte de tres gobiernos rivales en Libia, evidencia de que prevalece el caos en el país desde el derrocamiento y muerte de Gadafi.

El hijo de Gadafi fue capturado por miembros del batallón a finales de 2011, el año en el que un levantamiento popular derrocó a Gadafi después de más de 40 años en el poder. Posteriormente fue asesinado.

El levantamiento hundió a la nación norafricana rica en petróleo en una devastadora guerra civil en donde los leales de Gadafi, encabezados por Seif al-Islam, se enfrentaron a los rebeldes.