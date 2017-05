Tengo derecho a compartir información: Trump

Según el presidente de ., Donald Trump, él tenía derecho de compartir información con Rusia relacionada con terrorismo y otros asuntos.



Así lo afirmó en un tuit de este martes, su primera respuesta pública a la revelación de que compartió información clasificada en una reunión en la Oficina Oval la semana pasada.

“Como presidente quería compartir con Rusia (en una reunión en la Casa Blanca abiertamente programada), lo que tengo todo el derecho de hacer, datos relacionados con terrorismo, seguridad en los aviones, razones humanitarias, además quiero que Rusia mejore su pelea contra ISIS y el terrorismo”, tuiteó este martes.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de mayo de 2017

Trump habría compartido información altamente secreta con el ministro ruso de Relaciones Exteriores y el embajador de Rusia en Estados Unidos en una reunión de la Casa Blanca la semana pasada, según The Washington Post.

Dos exfuncionarios con conocimiento de la situación confirmaron a CNN que los puntos principales del reporte del Post son ciertos: el presidente compartió información clasificada con el canciller ruso.

El presidente directamente no reveló la fuente de la información, pero funcionarios de inteligencia le dijeron a CNN que hay preocupación de que Rusia pueda descifrar quién es la fuente.

Hay cierto desacuerdo, según una de las fuentes, sobre cuánto detalle dio el presidente. La información de inteligencia relaciona lo que es conocido como un programa de acceso especial, o SAP por sus siglas en inglés, que cubre alguna de la información más clasificada y es protegida con un acceso único y con protocolos de seguridad.

La Casa Blanca se apresuró a responder al informe el lunes por la noche, emitiendo varias declaraciones antes de que el teniente general H.R. McMaster, asesor de seguridad nacional de Trump que participó en la reunión, se pronunciara oficialmente ante los reporteros de la Casa Blanca.

“En ningún momento se discutieron las fuentes o métodos de inteligencia y el presidente no reveló ninguna operación militar que no fuera conocida públicamente”, dijo. “Estaba en la habitación, eso no sucedió”.

El secretario de Estado Rex Tillerson dijo en un comunicado el lunes que Trump debatió una “amplia gama de temas” con el canciller ruso Sergey Lavrov y el embajador de Rusia ante los Estados Unidos Sergey Kislyak.

Durante la reunión del presidente Trump con el ministro de Exteriores, Lavrov, se discutió una amplia gama de temas, entre los que se destacaron los esfuerzos comunes y las amenazas contra el terrorismo. Durante esa conversación discutieron las amenazas específicas, pero no se discutieron fuentes”, dijo Tillerson, quien estuvo en la reunión, en un comunicado proporcionado por el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Dina Powell, asesora adjunta de estrategia de la Casa Blanca, quien también asistió a la reunión, dijo: “Esta historia es falsa, el presidente sólo discutió las amenazas comunes que se enfrentaban ambos países”, en una declaración proporcionada por Spicer.

Según el Post, Trump describió detalles a Lavrov y Kislyak sobre cómo ISIS espera usar computadoras portátiles como bombas en aviones.

“Tengo mucha información, tengo gente que me informa con gran información de inteligencia todos los días”, habría dicho Trump —según describió un funcionario con conocimiento al diario Post— antes de que el presidente transmitiera información específica.

H.R. McMaster había dicho al periódico que Trump y los funcionarios rusos discutieron “amenazas comunes”.

“El presidente y el ministro de Asuntos Exteriores revisaron amenazas comunes de organizaciones terroristas para incluir amenazas a la aviación”, dijo McMaster a The Washington Post. “En ningún momento se discutieron fuentes de inteligencia o métodos y no se revelaron operaciones militares que no se conocieran públicamente”.