Se estrella avión pequeño en autopista de California

Dos personas resultaron lesionadas luego de que un avión pequeño se estrellará en una autopista de California, cerca del Aeropuerto John Wayne, de acuerdo con personal del departamento de Bomberos.

De acuerdo con los primeros informes, la aeronave, modelo Cessna 310, intentó aterrizar en la autopista 405, a pocos metros del aeropuerto ubicado en Costa Mesa, alrededor de las 09:30 h. Ian Gregor, vocero de la Administración Federal de Aviación, indicó que el accidente ocurrió en “condiciones desconocidas”.

Larry Kurtz capitán del Departamento de Bomberos del Condado de Orange dijo que había dos personas dentro del avión al momento de desplomarse y que fueron trasladados a un hospital cercano.

Video shows moment of impact when small plane crashes on 405 Freeway in Southern California. https://t.co/Rb7cKwYRCv pic.twitter.com/upyvgje3dO

— ABC News (@ABC) 30 de junio de 2017