Prohíben marcha LGBT en Estambul

El Gobierno de Turquía prohibió la tradicional marcha del orgullo LGBT, la cual culminaría el domingo 25 de junio en Estambul tras suscitar polémicas y amenazas por parte de sectores religiosos y nacionalistas turcos.

La oficina del Gobernador de Estambul citan “severas” reacciones contra la convocatoria como uno de los motivos por la que fue cancelada, en referencia aparente a un comunicado de la asociación ultranacionalista e islamista Alperen Ocaklar, del pasado miércoles.

“Aunque el Estado lo permita, nosotros no lo permitiremos. No los dejaremos marchar. Vayan a la zona que vayan, nosotros iremos allí y cerraremos esa calle; no podrán venir”, declaró Kürsat Mican, dirigente del grupo.

Representantes de los colectivos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGBTI) anunciaron una denuncia contra Mican por incitar al odio y recordaron que en los últimos años se registraron amenazas similares.

“Saldremos a la calle igualmente. esta amenaza de boicot es quizás lo menos peligroso que afrontamos a diario. Aprovechemos esta semana para reivindicar más derechos y más protección y seguridad”, dijo Seda, una activista transexual turca.

La Marcha del Orgullo se celebra en Estambul desde 2003 y la participación fue creciendo hasta reunir 15 mil personas en la edición de 2014.

En 2015, el acto fue prohibido por primera vez y acabó en enfrentamiento entre activistas de la comunidad y la Policía local.

En 2016, la marcha fue cancelada tras ser prohibida, aunque una semana antes se realizó una manifestación por los derechos de los transexuales, la cual también fue dispersada por la Policía.

Durante la última semana, las agrupaciones LGBT de Estambul organizaron una decena de charlas sobre problemáticas que afectan a esos colectivos.

Además, hubo una manifestación en los juzgados para apoyar a activistas encausados tras la marcha del 2016.