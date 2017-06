Niña se declara gay en su iglesia y es silenciada (Video)

En enero pasado una niña de 12 años, Savannah, tomó la decisión de revelarle a su iglesia mormona que era lesbiana. Y nada iba a detenerla.

Savannah ama dibujar y crear arte, sueña con ser una animadora en Disney cuando crezca y sus grupos de música favorita son Imagine Dragons y Fall Out Boy.

El 22 de junio de 2016, un día después de su cumpleaños, Savannah les contó a sus padres que es lesbiana, su mamá tenía algunas sospechas y sabía que ese día podría llegar.

“La miré y le dije: ´está bien, te amo. Siempre te apoyaré sin importar lo que hagas”, contó Heather, su madre.

Sus padres estaban completamente convencidos de que no tenían ningún derecho de evitar que Savannah contara su historia públicamente y así fue como Savannahcomenzó a revelarles a sus amigos y familia extendida.

A seis meses de comenzar su cambió sintió un llamado para contarlo en la iglesia mormona a la que acudía.

Tenía un sentimiento de que debería declarárselo a la iglesia”, “Ya se lo había manifestado a mi familia y quería hacer algo más.

Sus padres se sorprendieron por el deseo de su hija, si papá Josh conto que “estaba principalmente nervioso por ella y por hacia dónde llevaría esto a una niña de 12 años”.

Cabe mencionar que todavía son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el nombre oficial de la congregación.

En 2015 se filtraron unos documentos oficiales donde indican que expulsarán a las parejas del mismo sexo que se hayan casado y prohiben a cualquiera de sus hijos recibir bendiciones o bautizo hasta que alcanzaran la edad legal. Y esas siguen siendo las políticas de la congregación.

Actualmente la política oficial de la iglesia recibe a miembros de la fe mormona que tengan atracción por personas de su mismo sexo. De hecho, asegura que es posible ser “mormón y gay”.

Pero existen algunas reglas para los miembros con orientación homosexual, como que no pueden actuar sobre esos sentimientos. Estas personas, según la iglesia, deben permanecer célibes y no se pueden casar con personas de su mismo sexo.

Tras la insistencia de la joven por revelar su preferencia sexual ante los miembros de la congregación, la familia se reunió y repasó con Savannah todo lo bueno y lo malo que podría resultar de su discurso cuando revelara su orientación sexual.

Pusieron énfasis sobre lo que la Iglesia Mormona predica sobre la atracción por personas del mismo sexo.

La dejamos tomar esa decisión por ella, no por nosotros”, puntualizó Josh. “No tenía nada que ver con… forzarla ni nada de eso.

Su mamá, Heather contó las palabras y el razonamiento de Savannah “quiero ser una voz para aquellos que pueda ser positiva”. “Quiero que sepan que soy una aliada, que están a salvo conmigo. Quiero hacerles saber que está bien ser mormón y gay”.

También dijo que llegaron a la conclusión de que no era su posición y que no podían silenciarla, porque Hacerlo sería darle un mensaje mayor de que no le está permitido hablar o de que hay algo malo con ella.

Fue así que Savannah se dedicó a escribir y empezó a crear su mensaje.

Ella decidió dar su testimonio un domingo de ayuno, que es tradicionalmente cuando los mormones realizan sus reuniones.

Mediante una declaración a la cadena de CNN, el obispo local, Judd Law, indicó que es común que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hablen ante una congregación de familias y compartan sus sentimientos y creencias durante el servicio de alabanza.

El día llegó y Savannah caminó hacia el estrado con paso firme y decidida, algunos de sus amigos comenzaron a grabar en videos el momento que después le entregaron a la familia.

El video fue publicado en las redes sociales.

Hola, mi nombre es Savannah y quiero compartir mi testimonio con ustedes”, fueron sus palabras con las que comenzó su discurso ante la congregación.

Savannah leyó despacio, concentrada en expresar su testimonio, de pronto reveló que era lesbiana.

Dios me ama de esta forma, porque creo que ama a todas sus creaciones”, aseguró en su testimonio. “Creo que Dios me hizo de esta manera a propósito.

La niña relató que espera encontrar una pareja y tener un gran trabajo. Espero casarme y tener una familia, sé que estos sueños y deseos son buenos y están bien. Sé que puedo conseguir todo esto como lesbiana y ser feliz.

Poco después de iniciar su discurso el sonido del micrófono, de repente, se apagó, uno de los líderes de la iglesia se inclinó hacia Savannah y comenzó a hablarle.

Primero pensé que el micrófono estaba dañado. Así que me di la vuelta para hablar con él”, “Después él me dijo que me sentara.

Tras lo acontecido se han realizado diversas peticiones a la sede de la iglesia y a al obispo pero no se ha explicado por qué el micrófono de Savannah dejó de funcionar.

En un sitio web de la Iglesia Mormona titulado “Mormón y Gay”, la congregación ofrece el siguiente consejo a los miembros que quieran revelar su orientación homosexual: “Si decides compartir tus experiencias de sentir atracción por el mismo sexo o de identificarte abiertamente como gay, debes ser respaldado y tratado con amabilidad y respeto, tanto en casa como en la iglesia”.

En el video se ve como Savannah regresa a su asiento mientras los murmullos continuaron a su alrededor.

Al regresar Heather, le dijo que ella era perfecta y hermosa.

Mientras Savannah se sentaba, un líder de la iglesia se levantó y pronunció un pequeño discurso diciendo “También quiero reconocer que todos somos hijos de Dios y que somos amados por nuestro padre celestial. No tengo ninguna duda de que el padre celestial nos ha hecho únicos de diferentes maneras. Por eso estoy agradecido”.

En la declaración enviada por correo electrónico a CNN, Law, el obispo, se opuso al video grabado, diciendo que no estaba autorizado.

También resaltó que “un grupo de visitantes dejó con júbilo la reunión. Todos son bienvenidos y entienden los estándares de decoro y comportamiento si deciden participar. Es lamentable que este grupo de adultos haya decidido violarlos”.

Law insistió en que la grabación está siendo explotada para “propósitos políticos”, mientras que los padres de Savannah argumentan que no vieron a nadie siendo perturbador y que no había ningún “grupo” presente.