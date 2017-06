Mujer da a luz a bebé de seis kilogramos

Una mujer de Florida no podía negar que su barriga estaba grandísima al final de su embarazo, pero supo qué tan grande era cuando dio a luz a una bebé de 6 kilos.

Carleigh Brooke Corbitt nació por cesárea el 15 de mayo en Orange Park.

13 pounds, 5 ounces! 👶🏻 I’ll show you Carleigh’s large entry into the world and the team effort behind her birth, @ 5:55 on @ActionNewsJax. pic.twitter.com/ZtM9aUoDpG

— Erica Bennett (@EricaANjax) 5 de junio de 2017