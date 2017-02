McAllen descarta boicot a negocios

Xochitl Mora, directora de la oficina de Comunicación de la ciudad de McAllen cuestionó las imágenes que usuarios de redes sociales subieron a redes el pasado fin de semana, en donde se aseguraba que había un boicot a los negocios de dicha ciudad texana como una manera de expresar su rechazo a las políticas de Donald Trump.

Mora dijo que ellos no saben de dónde surgió esa información, y que por lo tanto no hay manera de comprobar la veracidad de las fotografías, además de que al gobierno de McAllen no le llegó ningún reporte de baja en ventas por motivo de un boicot o algo similar.

La funcionario estadounidense mencionó que mantienen la postura al respecto de que la amenaza principal para los comercios de McAllen es la situación del dólar, más que acciones que desalienten las compras organizados en redes sociales.

Explicó que entienden que este tipo de publicaciones están generadas por el enojo y la frustración de la relación diplomática entre México y Estados Unidos, cosa que ellos comparten: “nosotros también estamos enojados (por la situación), aunque para nosotros la preocupación principal es fortalecer la relación entre Reynosa y McAllen que siempre han sido ciudades hermanas”.