Con mariachis, celebran el Cinco de Mayo en la bolsa de Nueva York (Video)

La Bolsa de Nueva York cerró hoy al ritmo de las guitarras, trompetas y violines de un grupo de mariachis que fue invitado para celebrar el Cinco de Mayo.

Ataviados con sus trajes típicos, el grupo deleitó con varias canciones a los trabajadores de la bolsa.

La cuenta oficial en Twitter de la NYSE incluso difundió un video del festejo, para conmemorar el 155 aniversario de la Batalla de Puebla, que evito que los franceses llegaran a territorio de EU en 1862.

For Cinco de Mayo @Corona brought a mariachi band to the floor (NYSE: $STZ) #CincodeMayo pic.twitter.com/jtmlj0TW0D

— NYSE (@NYSE) 5 de mayo de 2017