Legisladores federales de EU recorren frontera con México

Grupos de senadores y representantes estadunidenses visitarán esta semana la frontera de Texas con México, como parte del creciente interés en conocer sobre la seguridad fronteriza, el intercambio comercial y la situación económica de esa región.

El senador republicano John Cornyn encabezó este lunes una delegación conformada por otros cinco congresistas que realizaron un recorrido por una parte de la frontera en automóvil, y por un trecho del río Bravo o Grande en una lancha patrullera.

El recorrido, en el que participaron los representantes federales republicanos Thom Tillis, Dean Heller, David Rouzer, John Carter y Mike Conaway, incluyó también una visita a las instalaciones del puente internacional Pharr-Reynosa y el puesto de inspección carretero de Patrulla Fronteriza en Falfurrias.

Today’s @CustomsBorder visit to learn & observe most volatile area on our #Border @JohnCornyn @SenThomTillis @ConawayTX11 @SenDeanHeller pic.twitter.com/nzFXNMKmfy

— John Carter (@JudgeJohnCarter) 20 de febrero de 2017