No escuchamos comentario de muro: SRE

El Canciller Luis Videgaray aseguró que los Presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump no hablaron sobre el muro en la frontera entre Estados Unidos y México en su conversación de 40 minutos.

Afirmó que ni él ni el Mandatario mexicano escucharon que el republicano respondiera a una periodista “absolutamente”, cuando ésta le preguntó si aún quería que el País pagara el muro.

“Lo que les puedo decir son dos cosas: primero, no fue parte de la conversación, no fue parte de lo que hablamos, y segundo, este comentario que dicen que hizo en voz baja el Presidente Trump, yo no lo escuché”, dijo.

“Yo no puedo desmentir (porque) yo no lo escuché. No lo escuchamos. Lo importante, relevante para México, es que no fue tema de la conversación, así lo habíamos acordado y así fue”.

En conferencia de prensa, Videgaray comentó que aunque no se tocó ese tema del muro en el encuentro, el Gobierno mexicano mantiene una posición invariable: su desacuerdo por esa construcción.

“Ese no es un tema de la relación bilateral ni es parte de la conversación entre los dos países y no fue parte de la conversación entre los Presidentes el día de hoy”, insistió.

Aseguró que el tema que acaparó la reunión fue la negociación del Tratado de Libre Comercio, que arrancará el 16 de agosto.

“Se habló de cómo será este proceso, y particularmente las expectativas de los tiempos, la importancia de que las negociaciones se den de una manera acelerada para llegar a un acuerdo, en principio, hacia finales del año, este es el compromiso”, dijo.

Informó que Peña solicitó a Trump un mayor esfuerzo en el combate al crimen organizado, principalmente atendiendo el tema del consumo en esa nación.

“Se reconoció la necesidad de que el Gobierno de Estados Unidos haga esfuerzos significativos para reducir el consumo de drogas ilegales en ese país, como un generador de violencia en México”, añadió.

“El Presidente Trump explicó a Peña algunas de las políticas que están poniendo en marcha o habrán de poner en marcha para reducir el consumo de drogas en los Estados Unidos”.

También hablaron sobre la implementación de un mecanismo de migración para trabajadores temporales, así como de mantener el programa que ayuda a estudiantes que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños.

En un comunicado, la Presidencia informó que los dos Mandatarios reconocieron a sus respectivos Gabinetes por el diálogo constante que han mantenido y cómo han abordado los retos.

Como ejemplo destacó los resultados de la Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, realizada en Miami, Estados Unidos, hace unos días.

Resumió que Peña participó en el Retiro de Líderes del G20, así como en las sesiones de combate al terrorismo y el crimen organizado transnacional.

“Ahí Peña Nieto resaltó los avances de la estrategia de seguridad nacional y exhortó a los líderes de los países del G20 a actuar bajo el principio de responsabilidad compartida en la lucha por contrarrestar ambas amenazas a la seguridad de los Estados”, señaló.

Mientras que en la sesión sobre Crecimiento Global y Comercio, el Presidente insistió en la necesidad de impulsar el multilateralismo.