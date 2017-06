CNN envía a dibujante a la Casa Blanca

CNN envió a un dibujante a la rueda de prensa de la Casa Blanca para retratar al vocero, Sean Spicer, dando una conferencia. La cadena estadounidense hizo esto con el objetivo de expresar su frustración con la Casa Blanca, luego de que prohibieran videos o grabaciones de audio en vivo en algunas reuniones informativas.

So sketchy to not have cameras at WH briefing. So CNN sent sketch artist to capture the moment. pic.twitter.com/tNAoDHkozj — Jim Acosta (@Acosta) 23 de junio de 2017

El dibujante, Bill Hennessy, fue el artista presente, señala el periodista de CNN, Brain Stelter. La organización de noticias quería enviar a un artista a dibujar la escena para que el público pudiera tener una idea de cómo era la sala durante la conferencia.

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, y el gobierno de Trump han sido objeto de grandes críticas, especialmente de CNN. Recientemente, el corresponsal de la Casa Blanca, Jim Acosta, se sintió molesto debido a que la Casa Blanca no responde sus preguntas.

Los memes no se hicieron esperar:

If I was the CNN courtroom sketch artist at today’s WH press briefing. pic.twitter.com/BuwrcVjZoZ — Jeremy Newberger (@jeremynewberger) 23 de junio de 2017

Amateur sketch of Sean Spicer’s “no cameras allowed” White House press briefing pic.twitter.com/8YW4VjPoaR — Jenn Hoffman (@JennHoffman) 23 de junio de 2017