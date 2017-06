Alerta en Florida por tiroteo; reportan ‘varios muertos’

La policía de Florida reportó el lunes que un tiroteo causó “varios muertos” en una zona industrial cerca de Orlando.

En su cuenta de Twitter, la oficina del Sheriff del condado de Orange dijo que “la situación” quedó contenida.

El incidente ocurrió en un área industrial en Forsyth Road, precisó el informe.

Agregó que dará una actualización de los hechos tan pronto como la “información sea precisa”.

