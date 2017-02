Alcalde de Austin condena operativos de detención de inmigrantes

El alcalde de Austin, Texas, Steve Adler, condenó hoy en una carta pública el reciente operativo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, que llevó a la detención de 51 inmigrantes en esta ciudad.

Adler ratificó que Austin es una comunidad “acogedora e inclusiva” y que “necesitamos cada vez más expresar y reafirmar visiblemente nuestros valores, individual y colectivamente”.

Funcionarios federales dicen que los operativos se orientaron a detener inmigrantes con antecedentes delictivos y miembros de pandillas convictos, así como individuos que han violado las leyes de inmigración, incluyendo aquellos que entraron de forma ilegal al país después de ser removidos.

Sin embargo, el alcalde aseguró que “la manera excesivamente amplia” en que el ICE conduce sus incursiones “está haciendo que nuestra comunidad sea menos segura y cause un daño desproporcionado al dividir las familias” de inmigrantes que no tienen faltas graves y otros que no son una amenaza y que han sido detenidos simplemente en el lugar equivocado en el momento equivocado”.