Trump hace berrinche por investigación sobre Rusia

La ‘cacería de brujas’ es la forma con la que Trump se ha referido a la investigación sobre la interferencia electoral de Rusia y los posibles vínculos con su equipo de campaña.

El presidente ha negado tener relaciones cuestionables con Rusia y también ha rechazado que esté intentando bloquear la investigación sobre el posible papel de su equipo de campaña en el hackeo ruso relacionado con las elecciones.

Los asesores de Trump han dicho que el presidente estadunidense está cada vez más molesto por la investigación, al grado de gritar frente a televisores en el momento de esa cobertura e insistiendo en que él es el blanco de una conspiración.

En un tuit de dos partes publicado antes de las 7 de la mañana, Trump escribió:

The MAKE AMERICA GREAT AGAIN agenda is doing very well despite the distraction of the Witch Hunt. Many new jobs, high business enthusiasm,..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de junio de 2017