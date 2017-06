¡Zoe Saldana revela por qué no hace dietas!

A pesar de tener gemelos y darle la bienvenida en febrero al pequeño Zen, Zoe Saldana nunca ha dejado de verse fantástica. Si bien es una chica muy dulce, eso no le quita que sea decidida, pues desde que fue diagnosticada en 2012 con una condición en la tiroides, se volvió vocera de un estilo de vida sano.

Veamos como esta latina encontró un balance en su vida:

Con el ejercicio, solo te beneficias a ti mismo

La actriz contó a Shape.com que entre viajes, reuniones y grabaciones, trata de ejercitarse 3 veces a la semana, y que eso no implica subirse a una máquina por 30 minutos. “Si hago cardio, usualmente significa que caminaré sin ganas por el resto del día. Y cuando estoy en filmaciones, no me gusta ser estricta con mi entrenamiento, porque ya estoy trabajando 16 horas al día. Así que hago intervalos de 20 minutos bien sea en el gimnasio o en casa, donde corro en una estática por 30 segundos, luego hago sentadillas, y cargo una bola medicinal un par de veces hasta que suba mi ritmo cardíaco”, dijo.

Controla lo que puedas

“Como no puedo ejercitarme constantemente, lo compenso alimentándome mucho más saludablemente de lo que lo haría normalmente. Una vez que desarrollas algunos hábitos sanos, tu entrenamiento puede ser jugar con tus hijos, darles un paseo en el coche, o hasta cambiar los pañales”, aseguró.

Las dietas no funcionan

Zaldana dice, “No creo en tener un día para olvidarse de la dieta porque no creo en dietas. Trato de no privar a mi cuerpo de nada porque si como sólo ensaladas y proteínas por un par de días, siento ansiedad por los carbohidratos. Cuando como todo de manera balanceada, pienso menos en la comida y más en lo demás. Se trata de comer para vivir, no vivir para comer”.

Su filosofía de nutrición: simple, fresco, limpio

Zoe explica que no es que prefiera la comida ligera, sino que le gusta que sea fresca. De pequeña, en República Dominicana, solía comer platillos preparados por su abuela, hechos con ingredientes que habían sido recogidos del mar esa misma mañana. Por eso no compra cosas que vengan en lata. Poco a poco han estado convirtiéndose en una familia vegetariana.

La salud primero

También señaló, “Sé que me he convertido en una persona aburrida para salir a cenar, pero prefiero ser así que lidiar con temas de salud. Cuando tienes una condición autoinmune, tienes que alejarte de alimentos que te causen inflamación”.

En la familia de la actriz se consumen alimentos libres de gluten y lácteos.

La perfección no existe

“Si pudiéramos diseñarnos, todos seríamos perfectos. Pero no podemos, entonces ¿por qué ser infeliz al respecto? Nunca quise tener un cabello distinto, ni otra silueta distinta a la que tengo. Nunca me pareció que alguien fuese feo, a menos de que abrieran su boca y su corazón estuviese lleno de veneno”, dijo.