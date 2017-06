Yuri confiesa que su carrera se vio afectada por su apetito sexual

A Yuri no le da pena hablar sobre su pasado, incluso realizó algunas confesiones sobre su adicción al sexo de joven, cosa que por poco y llega a afectar su carrera como cantante.

“No era ninfómana, pero me encantaba el sexo. Tenía muchos amigos (que no eran tan amigos) que eran los que me conseguían los muchachitos con los que yo me acostaba”, indicó, agregando que en ese momento “No era feliz. A pesar del dinero y la fama me sentía sola, me deprimí”, al punto que pensó en atentar contra su propia vida.

La mexicana contó que el peor momento de su carrera fue cuando le diagnosticaron en sus cuerdas vocales tumores, mismos que se pensó que eran cancerígenos.

Con información de Caracol Televisión.