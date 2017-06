Will.i.am dice que los Black Eyed Peas siguen siendo una familia

El grupo trabaja duro en una serie de proyectos, mientras will.i.am les asegura a sus fans que los talentosos rostros detrás de Pump It y Let’s Get It Started siguen juntos.

Al mismo tiempo, también habló sobre el próximo disco en solitario de Fergie.

“Fergie trabaja en sus nuevos proyectos en solitario”, compartió will.i.am . “Es muy fresco. Double Duchess“.

Y también compartió, “Fergie es genial y su proyecto es maravilloso. Yo trabajé en él. Trabajamos en Black Eyed Peas. Somos una familia y seguiremos haciendo lo nuestro”.

will.i.am trabaja actualmente en una nueve serie de Apple Music titulada Planet of the Apps. La serie de 10 episodios, que se transmite cada martes en Apple Music a las 9 p.m., celebra el mundo de las aplicaciones y las personas talentosas que las crean.

Jessica Alba, Gwyneth Paltrow y Gary Vaynerchuk se le unieron como productores ejecutivos y consejeros.

Y para los amantes de la música que todavía se preguntan qué pasa con los Black Eyed Peas, will.i.am les aseguró a los fans que Fergie todavía es parte de la familia.

“Mentiras…@Fergie trabaja en #DoubleDutchess & @BEP está haciendo #MastersOfTheSun,” compartió en Twitter haciendo referencia a un supuesto artículo que confirmaba la salida de Fergie. “Eso no significa que @fergie esté fuera del grupo #BEP4ever.”