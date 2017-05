Vuelve primera generación de La Academia ¡aunque Yahir y Nadia los despreciaron!

La primera generación de La Academia busca conquistar de nuevo al público pero dos de sus integrantes no se mostraron interesados en el proyecto.

Hace 15 años dio inicio el reality show musical más importante de México, La Academia sin duda marcó un antes y un después en la televisión nacional y es por ello que la primera generación del certamen acaba de anunciar un reencuentro para celebrar el aniversario del programa que los lanzó a la fama.

Al igual que los grandes tours noventeros, los ex académicos apelan a la nostalgia del público y después de varios meses de reuniones y negociaciones, el día de hoy presentaron de manera oficial su gira “Primera Generación, 15 años haciendo historia” con la esperanza de revivir la fama y el éxito que tuvieron hace años.

Lo que ha llamado la atención es que dos de los más importantes ex académicos de la primera generación decidieron no unirse al reencuentro, Nadia quien actualmente se encuentra promocionando su último material discográfico y Yahir, quien ha sido por mucho el más destacado de la generación y quien recientemente se integró a las filas de Televisa para protagonizar la nueva telenovela de Juan Osorio, “Mi marido tiene familia”.

Por su parte Nadia, quien ha sido la única ex académica en haber sido nominada al Grammy, realmente nunca se ha mostrado interesada en realizar un reencuentro con sus ex compañeros y no ha emitido ningún comentario al respecto.

Cabe mencionar que el 24 de agosto será el primer concierto de la Primera Generación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y después realizarán una gira.