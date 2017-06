Villalón admite que hubiera sido un error casarse con Chicharito

La periodista española reconoció que el delantero del Bayer no estaba listo para llegar al altar

Lucía Villalón sigue demostrando que su relación con Javier Hernández quedó en el olvido y cada vez se abre más para contar nuevos detalles sobre la ruptura.

En entrevista con la revista Woman Madame Figaro, la periodista española admitió que hubiera sido un error casarse con Chicharito, debido a que él no estaba listo para dar tal paso.

“Yo soy muy creyente y sé que todo ha pasado porque Dios así lo ha querido, porque si me hubiera casado con él me habría equivocado. Está claro que él no estaba preparado ni le ha dado nunca la importancia que debe”, indicó.

Villalón aceptó que no se encuentra en su mejor momento, pero que debe superar la “decepción” que le provocó ser dejada, casi a la distancia, a meses de la boda y tras ser operada del pulmón por dos neumotórax espontáneos.

“Bueno, no puedo decir que estoy en mi mejor momento, la verdad, pero tampoco en el peor. De desamor nadie se muere; y ahora toca superar la decepción”, señaló.