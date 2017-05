VÍDEO: El último tuit y la canción de ‘despedida’ de Chris Cornell

Tan sólo unas horas antes de su muerte, acaecida esta madrugada, el rockero estadunidense Chris Cornell, de 52 años, celebró el regreso de la icónica banda grunge Soundgarden, con el que a la postre sería su último concierto, anoche en el FOX Theatre de Detroit.

A través de su cuenta de Twitter, donde habitualmente compartía información con sus fans, el también cantante de otras alineaciones como Audioslave y Temple Of The Dog había escrito sobre el concierto: “Detroit finalmente de vuelta a la Ciudad del Rock”.

Paradójicamente la última canción que Cornell interpretó en el show en Detroit, donde falleció aún por causas desconocidas, no fue una propia sino una versión de un tema de Led Zeppelin, In My Time Of Dying, de 1975 del álbum Physical Graffiti.

Soungarden tenía dos actuaciones sold-out, programadas para el 19 de mayo en Columbus y el 22 en Denver, como parte de las fechas de su tour de regreso.

Cornell, quien apenas anoche celebró sus 52 años, está considerado como una de las mejores y más emblemáticas voces del rock de los años 90.

UN CONCIERTO MEMORABLE

Este es el repertorio de Soundgarden en el concierto de anoche, en el FOX Theatre de Detroit

Setlist

1. Ugly Truth

2. Hunted Down

3. Non-State Actor

4. Searching With My Good Eye Closed (Intro)

5. Spoonman

6. Outshined

7. Kickstand

8. Black Hole Sun

9. By Crooked Steps

10. The Day I Tried To Live

11. My Wave

12. Been Away Too Long

13. Fell On Black Days

14. Mailman

15. A Thousand Days Before

16. Burden In My Hand

17. Blow Up The Outside World

18. Jesus Christ Pose

Encore

19. Rusty Cage

20. Slaves & Bulldozersn(w/ In My Time Of Dying refrain).