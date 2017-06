VÍDEO: Niña sorprende con su interpretación de My Heart Will Go On

Celine Tam, una niña de 9 años sorprendió a los jueces de America’s got Talent donde audicionó interpretando “My Heart Will Go On”.

Por supuesto, su poderosa voz la llevó a la siguiente ronda del concurso del canto pues algunos dieron por hecho que lo hizo tan bien como Celine Dion.

Resta preguntar: ¿canta mejor que la canadiense?