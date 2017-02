Video: Matt Damon sorprende cantando cumbia

El actor Matt Damon cantó cumbia en una entrevista, en el marco de la difusión de su último film, “The Great Wall (“La Gran Muralla”), a estrenarse este 16 de febrero.

Hace un tiempo atrás, el actor norteamericano había sido entrevistado por La Cosa Cine y el periodista Lucas Baini, le había propuesto decir populares frases en español “argentino”.

Esta vez, el profesional le solictó que cantara cumbia y el Damon no tuvo ningún problema para entonar algunas canciones de Amar Azul, El Polaco y Emus DJ.

“Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me excita” y “dale que sos vos”, son algunas de las frases que entonó el actor.

Damon está casado con la argentina Luciana Barroso, por lo que está más familiarizado con las tradiciones del país que otros de Hollywood.