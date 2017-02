Video: Lupillo Rivera confiesa que abrieron ataúd de Jenni

Lupillo Rivera confesó que algunos de sus familiares abrieron el ataúd de su hermana Jenni antes de enterrarla.

En una entrevista con el canal Univisión, “El Toro del Corrido” reveló que, sin su autorización, algunos miembros de su familia realizaron ese acto que, a él, le parece horrible.

“En Estados Unidos hicieron algo que no se debía de haber hecho (abrieron el ataúd) y no se debía de haber hecho eso porque mi hermana dijo que nadie la viera así”, compartió.

El cantante fue el encargado de reconocer los restos de Jenni Rivera ante las autoridades mexicanas el día que murió en diciembre del 2012, en un accidente aéreo, pero esa fue una tarea que le asignaron en México, algo que él no pidió.

“Yo no quería reconocer los restos de mi hermana, le dije al Procurador y a todos que confiaba en su trabajo, si el ADN es compatible yo acepto esa prueba, uno de mis hermanos me retó y me dijo que era mi responsabilidad”, agregó.

Incluso desde que las autoridades mexicanas designaron a Lupillo como el encargado de llevar todos los trámites sobre la muerte de “La Diva de la Banda”, algunos de sus familiares se opusieron.

“El celo existió desde que el gobierno me identificó a mí como la persona que iba a llevar todo al frente, yo no escogí eso.

“Sí, yo hice las cosas bien y correctas debo de tener mi conciencia limpia y no le debo disculpas a nadie”, finalizó.