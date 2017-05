VIDEO: Liam Gallagher rindió homenaje a víctimas de Manchester

El exvocalista de Oasis, Liam Gallagher, rindió homenaje a las víctimas de un ataque suicida con bomba en su ciudad natal, diciendo al público “Manchester te amo” en un escenario iluminado por 22 velas, informaron medios británicos.

Gallagher terminó su concierto el martes con una versión a cappella de Live Forever, uno de los mayores éxitos del grupo de la década de 1990 que Gallagher lideró junto a su hermano Noel.

El artista donará lo recaudado por el concierto a un fondo de apoyo a las víctimas y aplaudió cuando el público demostró su respaldo cantando Stand up for The 22.

Grande volverá a Manchester el domingo para encabezar un concierto a beneficio de las víctimas, junto a Justin Bieber, Katy Perry, Take That y Coldplay, entre otras estrellas de la música.