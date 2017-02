Video: ¿Drogada? Con la mirada perdida, Madonna dedica canción a fans

Con un aspecto muy desmejorado, la intérprete le dedicó una canción a sus admiradores. “Esta chica está en la cama. No suena bien pero está hecho con el corazón. Feliz Día de San Valentín”, escribió la intérprete en el epígrafe del breve video, que en segundos generaría una gran repercusión.

Muchos especularon con el estado de Madonna, teorizando si se encontraba en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias, mientras otros agradecieron el mensaje de la cantante de 58 años.

La diva recientemente ha adoptado a Stella y Esther, unas gemelas de Malawi, que ya están viviendo con ella en su residencia de Nueva York.

Sick Girl in bed in her nightgown. Not sung well but done with ♥️! Happy Valentine’s Day!! 🌺♥️💋🌺♥️💋🌺♥️💋🌺♥️💋🌺♥️💋🌺♥️💋🌺♥️💋🌺♥️💋🌺♥️💋 pic.twitter.com/tlGxbWZ0bR

— Madonna (@Madonna) 14 de febrero de 2017