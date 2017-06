VÍDEO: Cynthia Klitbo reprueba alcoholímetro y pasa la noche en el torito

La actriz Cynthia Klitbo pasó la noche en El Torito debido a que conducía bajo los efectos del alcohol.

Fue la actriz quien informó sobre lo sucedido a través de un video, el cual circula en redes sociales.

“Y aquí vamos llegando al ‘torito’ que mandó “Gabriel Mancera”. Como verán no tengo la voz alcoholizada. Nos tomamos una botella de vino entre 4 amigos y rebasó por un no sé cuanto, punto tanto por cierto del alcohol, no es un punto siquiera y me están mandando aquí al Torito. Es una de las cosas que suceden en México mientras la gente asalta, hay gente que roba, hay espantos en la Ciudad de México”, pero las señoras como yo, por tomarse entre 4 personas una botella de vino vamos a dar al ‘torito’”, dice.

Posteriormente y una vez libre continuó su historia en Instagram:

“Fue toda una experiencia, la verdad es que sí funciona, no existen las mordidas ahí, están tomando muchísima más seguridad a partir de los chavos estos de Reforma. Fueron muy amables conmigo, si estuve bastante triste y deprimida allá adentro, pero la verdad es que finalmente están haciendo leyes que se cumplen en México. Yo como imagen pública, digo ningún policía (me dijo), ni me insinuaron que les diera una mordida ni nada. Estaba muy enojada ayer, porque no estaba yo en estado…, pero sí, sople, se pasó”.



