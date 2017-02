Video: Convierten los tuits de Trump en una exitosa canción ‘Emo’

A finales de los 90 y principios de los 2000, surgió la moda “Emo” entre los jóvenes que se caracterizaba por un delineado oscuro en los ojos, y vestuarios en los mismos tonos para exacerbar la tristeza que eran la características de esta tribu urbana. Grupos como My Chemical Romance, Panic at the disco, Paramore y Blink 182 fueron algunas de las bandas cuyas canciones se convirtieron en himnos de esta peculiar subcultura.

Con el tiempo muchas de estas agrupaciones desaparecieron y con ellas el grupo de “chavos tristes”, conocidos como “emos” que asistían a sus conciertos.

Sin embargo, surgió una nueva canción “Emo” cuya letra está inspirada en los tuits del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se llama “Emo Trump”, se publicó el 12 de febrero y en dos días acumuló más de 40 mil retuits y más de 60 mil me gusta.

El creador de este éxito tuitero es Nick Lutsko, miembro de Super Deluxe, una compañía estadounidense de entretenimiento digital. El compositor dijo en entrevista con Verne, que la banda “Emo” que más influencia tuvo en su creación fue el grupo originario de Nueva York Taking Back Sunday. “Las canciones Emo tienen dos características básicas: son quejicas y dramáticas”, explica. “Los tuits de Donald Trump tienen las mismas características. Por eso sirven para hacer una canción de este género”.

En una canción de poco más de dos minutos, Lutsko retomó algunos de los tuits más famosos del mandatario donde sobre las elecciones, los medios y Hillary.