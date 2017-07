Tom Holland revela como llegó a ser el nuevo ‘Spider-Man’

Tom Holland, es el encargado de dar vida al nuevo héroe en la entrega “Spiderman: Homecoming”. Sin embargo, la forma en la que recibió esta noticia no fue la más inusual.

El actor contó su historia a través del programa ‘El hormiguero’:

Llevaba cerca de cinco meses haciendo castings, mi mundo entero era Spiderman, buscaba noticias sobre los castings todos los días”, aseguró el actor de 21 años. “Un día estaba en casa mirando Instagram y de pronto veo un aviso de que vaya a la página de Marvel para ver quién era el nuevo Spiderman, y ahí apareció mi nombre.

Tom Holland

Incrédulo en el momento que recibió la noticia, no pudo contener su alegría. “Mi perrita se asustó porque me puse a gritar y a saltar como loco”, bromeó el joven actor. “Mi hermano pequeño, que es un experto en informática, pensó que me habrían hackeado”, continuó. Al recibir la llamada de su agente para comunicarle que había conseguido el papel, contestó entre risas: “Ya lo sé, lo he visto en Instagram”.