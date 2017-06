Por sus 30 años, Caifanes traerá nuevo disco en Navidad

La banda de rock mexicana Caifanes celebrará este sábado su 30 aniversario, con un concierto especial en el Foro Puente de Hierro en Ecatepec, mientras que continúa aterrizando ideas para que su próximo disco esté listo antes de finalizar 2017.

Respecto a la presentación ante el público mexiquense, sobre la cual hubo algunas confusiones sobre si se realizaría o no, Alfonso André reveló que harán un recorrido por los cuatro álbumes que sacó la banda a lo largo de su trayectoria.

“Es una celebración que tendremos con la gente, siempre tratamos de que cada ‘show’ tenga un programa diferente, retomamos algunas canciones y otras las dejamos descansar para así ofrecer algo distinto”, expuso el integrante de la banda durante una entrevista con Notimex.

Alfonso compartió que se siente afortunado de festejar tres décadas de existencia de Caifanes y estar en el escenario con sus compañeros, al tiempo que se dijo agradecido con el público por haber sido fiel durante tanto tiempo.

“Nunca hemos sido un grupo de moda, pero tenemos un gran número de seguidores que en las buenas y las malas se mantuvieron. Han pasado ya tres décadas y eso nos hace afortunados. Queremos manifestar nuestro agradecimiento con la vida por existir todavía”, externó.

El baterista y percusionista consideró que así como en su momento el público los apoyó y los siguió, también es tiempo de que se impulse a nuevos exponentes del rock para crear otros íconos del género que perduren en las próximas generaciones.

“Desafortunadamente no estamos dejando crecer a muchas de las banda. Es cierto que hay algunas posteriores a nuestra generación que se han consolidado y cuentan con un buen público que les permite presentarse en festivales importantes, pero son pocas las que tienen ese privilegio”, lamentó.

André hizo notar que no hay un relevo destacado en el género del rock, pues las cabezas de cartel siguen siendo acaparadas por agrupaciones amigas, muchas de su misma generación como Café Tacuba o Molotov, y de los más recientes, Zoé.

“La gente ya no se mete a los bares o semilleros donde nacen los nuevos valores, más bien se van a los festivales donde están los ya consagrados, las bandas que ya conocen sin darse cuenta que tenemos que dar chance a nuevos talentos”, alentó.

No ir a conocer nuevos proyectos musicales “es tan absurdo como decir que no se quiere ver una película porque no sabes de qué se trata. Somos una sociedad de la nostalgia, sumergidos siempre en lo que ya pasó, pensando que fueron tiempos mejores y no apostamos al futuro”, agregó.

Sobre su experiencia con el género del rock expresó que los jóvenes actualmente tienen una inclinación más hacia la electrónica, pero esto no significa que el primero vaya a desaparecer, pues se ha mantenido vivo por décadas debido a que puede fusionarse y abarcar varias vertientes.

“No es como algunos estilos afroantillanos o como el chachachá, que tienen ciertas normas y no puedes salir de allí. El rock sigue vivo por que se mezcla, se adapta a cada región del mundo; el de México es diferente al de Argentina, Panamá o el Rusia, se adapta a cada lugar y ambiente. Escuchamos rock punk, rock progresivo, entre otros”, refirió el músico.

Sobre su próximo disco comentó que aún no tienen fecha definida para entrar al estudio, pero que hay varias ideas novedosas y esperan concretarlas en los próximos meses, para cerrar el año y la celebración del 30 aniversario con nuevo material.

“Me encanta la idea de que la banda entre nuevamente al estudio después de tantos años; creo que ya nos tardamos, pero también ha sido un proceso difícil. Somos una banda que dejó de grabar a mediados de los 90 y ahora la traemos a la actualidad, queremos lograr que sea algo fresco y novedoso, pero sin que deje de sonar a Caifanes”, declaró Alfonso André.