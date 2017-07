Él es el “súper” hombre que ‘Wonder Woman’ (Gal Gadot) eligió como compañero

No muchos conocían a Gal Gadot antes de Wonder Woman, sin embargo ella inició su carrera de actriz en 2007, en una serie de televisión israelí llamada Bubut, y fue justo un año antes cuando conoció a su esposo Jaron Varsano, quien ha compartido junto a ella todos su éxitos profesionales y ahora él se ha convertido en la envidia de muchos.

Pero, ¿quién es Jaron?

Cuando Jaron conoció a Gal en un retiro espiritual, le dijo que no tardaría en proponerle matrimonio, y así fue que dos años después, en 2008, la pareja ya estaba casada. Ella tenía 23 años, él 33.

Él nació en Ámsterdam y sus primeros estudios los hizo en la International School de dicha ciudad, posteriormente se mudó a Nueva York para asistir al New York Institute of Technology.

Lo cierto es que además de ser un padre y esposo muy amoroso, por lo que deja ver en sus redes sociales, también es un empresario muy exitoso. Jaron, junto con su hermano Guy, maneja una inmobiliaria en Israel, con la que renovaron, hace varios años atrás, una propiedad en Tel Aviv para construir un hotel en Neve Tzedek, una de las zonas más cara de la ciudad. Tiempo después el dueño del equipo de futbol Chelsea F.C, Román Abramóvich, les hizo una gran oferta para comprar The Varsano Hotel y, finalmente, lo vendieron por 26 millones de dólares.

Gal y Jaron son muy unidos, tanto que muchas veces él acompaña a la actriz a sus giras de promoción de las películas en las que participa, así como a los sets de grabación y claro, siempre junto a su hija mayor, Alma -quien nació en 2011-, por lo que no dudamos que en los próximos proyectos de Gadot la nueva integrante de la familia, Maya-que nació en marzo de 2017- se una a la dinámica.



Y, aunque él ha dicho que no le gusta que su vida se haga pública, sin duda con el gran éxito mundial que su esposa ha logrado con Wonder Woman, no tendrá más remedio que acostumbrarse a la atención mediática. Y parece que lo está llevando muy bien pues no pierde oportunidad de presumir en sus redes sociales el trabajo de su esposa, compartiendo publicaciones sobre ella y claro, apoyándola en todo momento.