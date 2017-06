Spotify rinde homenaje a Michael Jackson

Spotify , aplicación multiplataforma empleada para la reproducción de música vía streaming, decidió hacerle un tributo al cantante, productor y bailarín estadunidense Michael Jackson.

El próximo 25 de junio se cumplen ocho años del fallecimiento de El Rey del Pop, motivo por el cual Spotify le rinde homenaje y ofrece sus éxitos y gran parte del legado musical que dejó en la cultura pop.

A pesar de su partida, Michael Jackson mantiene su vigencia como ícono a nivel mundial, prueba de ello es que en dicha plataforma tiene más de 11 millones de escuchas mensuales y ocupa el lugar 97 en todo el mundo.

Estados Unidos, Reino Unido y México, son los países que más lo escuchan, seguidos de Brasil y Alemania, se informó a través de un comunicado.

El “top 10” de los temas más escuchados está conformado por Billie Jean, Beat it, Black or White, Love never felt so good, Don’t stop ‘till you get enough, Thriller, Man in the mirror, The way you make me feel, P.Y.T y Smooth criminal.