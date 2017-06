Simon Cowell lanza canción en apoyo a las víctimas del incendio en Londres (Video)

El productor musical Simon Cowell tomó la batuta para grabar un a nueva versión del clásico “Bridge Over Troubled Water” del duo de folk rock Simon & Garfunkel con la ayuda de más de 50 artistas del pop en apoyo a las víctimas de la torre Grenfell de Londres, el pasado 15 de junio.

Con profundo sentimiento, cantantes como James Blunt, Leona Lewis, Rita Ora, Robbie Williams y Jessie J, junto al juez de Factor X entonaron la canción al ritmo de la letra “cuando estés abrumado y te sientas pequeño, cuando haya lágrimas en tus ojos, yo las secaré todas. Estoy a tu lado”.

Tomorrow at 8am across major UK radio stations, you will be able to hear Bridge Over Troubled Water. pic.twitter.com/Bgg8u6oU4N

— Simon Cowell (@SimonCowell) 20 de junio de 2017