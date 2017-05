Silvia Pinal quedó muy molesta por cancelación de su serie biográfica

Silvia Pinal se molestó al enterarse de que su serie biográfica, que sería producida por Televisa, ha sido cancelada.

“En un principio estuvo muy molesta, triste y dolida, se sentía como un poco agredida, dice ‘¿por qué me hacen esto a mí? No me lo merezco’. Finalmente para ella era un proyecto al que le tenía muchas ganas, pese a tantas cosas en su contra, que si Enrique Guzmán, que si tal. Para ella era un homenaje, le daba mucho gusto que Televisa la distinguiera de esa forma y de repente pasa esto”, dijo la productora Carla Estrada.

La productora explicó que sus superiores le dijeron que la bioserie sólo se posponía para finales de año.

La serie iniciaría grabaciones este viernes 5 de mayo.