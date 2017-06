Shakira explicó por qué nunca más volverá a ser coach de The Voice

No habrá otra silla roja con su nombre.

Durante la cuarta y sexta temporada de The Voice, tuvimos la oportunidad de disfrutar de Shakira en una de las sillas de las figuras encargadas se entrenar a prometedores talentos del canto.

En ambas ocasiones, vimos no solo como la colombiana impartía toda su experiencia, pero, también regaló grandes momentos de emoción, deslumbrar con sus caderas y hasta poner a sus compañeros a hablar en español. Hechos que definitivamente hacen que el público la extrañe en el exitoso show.

¿La volveremos a ver ahí?

No.

Así de categórica respondió Shakira en una entrevista que ofreció recientemente a Entertainment Tonight cuando le consultaron la posibilidad de regresar como coach de The Voice: “No, no volvería, porque es muy difícil estar lejos de mi familia”, confesó la estrella. “En este momento, [estoy] de nuevo haciendo música, y voy a estar de gira muy pronto al final del año. Me falta todo eso.”

Shakira destacó que definitivamente fue una etapa inolvidable en su carrera: “Fue una gran experiencia y, por supuesto, echo de menos a los chicos, fueron muy divertidos, pero no volvería”.

Cuando Shakira debutó como coach en The Voice estaba embarazada de Milan, en la otra temporada, ya su hijo mayor tenía un año y fue antes de llamar a la cigüeña por segunda vez. Hoy en día, sus prioridades cambiaron, según indicó en ET…

“Solía ​​ser el centro de mi universo, el principio y el final, el alfa y el omega, y ahora soy un satélite de mis hijos”, dijo. “Estoy totalmente en torno a ellos. Ellos son el centro de mi universo y mi mayor prioridad en la vida para asegurarse de que se sienten amados y que se convertirán en buenas personas, grandes seres humanos. Es mi objetivo número uno y todo lo demás es secundario”.

Shakira ha comentado, a propósito de la promoción de El Dorado, que está lista para irse de gira enfrentado el reto de ser madre.