Casi un mes después de que Selena Gomez estrenara su tema más reciente, Bad Liar, la cantante finalmente le regaló a sus fans el video oficial.

Después de compartirles un vistazo del video en su Instagram a sus 122 millones de seguidores (recordemos que es la reina de la plataforma), los fanáticos pueden estar seguros de que valió la pena la espera.

Durante una reciente entrevista, Gomez le contó a Vogue por qué su popularidad en Instagram le dio miedo en algún momento, pero ya aprende a manejarlo.

“Tan pronto como me convertí en la persona más seguida en Instagram, me dio miedo. Fue algo muy agotador. Es con lo que me despertaba y me dormía. Era una adicta, sentía que estaba viendo cosas que no quería ver, metiéndome cosas en la cabeza que no me importaban, sintiéndome como una m**rda cada vez que veía Instagram“, admitió la cantante de 24 años. “Por eso ahora estoy un poco fuera del radar… he sido muy vulnerable con mis fans y a veces he dicho cosas que no debí haber dicho. Pero tengo que ser honesta con ellos. Siento que es una gran razón de por qué estoy donde estoy”.

También aclaró que la terapia dialéctica del comportamiento fue una de sus más grandes herramientas para ayudarla a enfrentar los años recientes.

“Esa terapia cambió mi vida”, le dijo Gomez a Vogue. “Quisiera que más personas hablaran de esa terapia. A las chicas nos enseñan a ser más flexibles, a ser fuertes y sexy y cool y relajadas. Pero también tenemos derecho a quebrarnos”.

Ahora, con su nueva música ahí afuera, y su nuevo amor The Weeknd, parece que Gomez está más feliz que nunca.