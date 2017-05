Selena Gomez está completamente lista para despedirse de la fama

El pasado lunes 1º de mayo todos vimos maravillados la Alfombra Roja de la Gala del MET 2017, donde las estrellas más top de Hollywood se dieron cita en el Mueso Metropolitano de Arte de Nueva York luciendo outfits maravillosos, alocados y de impacto.

Selena Gomez aprovechó esta oportunidad no solo para presentarse por primera vez en una red carpet del brazo de su nuevo novio The Weeknd, sino también para sincerarse sobre la fama.

Ryan Reynolds no fue el único que abrió su corazón al fotógrafo Brandon Stanton, quien colecciona retratos e historias del mundo entero en su proyecto Humans of New York, Gomez también lo hizo y su declaración fue muy reveladora.

“Siento como si simplemente estuviera empezando, pero creo que estaría bien si todo desaparece. Eso lo tengo por mi madre. Desde el momento en que empecé a cantar, ella siempre me recordó que todo esto era un privilegio, y que podrían quitármelo en cualquier momento. Así que el canto no es como me defino a mi misma”, reveló la intérprete de It Ain’t Me en medio del MET, luciendo fabulosa en un delicado vestido de Coach creado especialmente para ella.

“Trato de mantener mi identidad enraizada a mi amistades y a mi fe”, concluyó..

Esta no es la primera vez que Selena se sincera sobre la fama.

En marzo le dijo a Vogue, “Mira, amo lo que hago, y estoy consiente de cuán afortunada soy, pero, ¿cómo puedo decir esto sin que suene raro? Simplemente no puedo esperar a que la gente se olvide de mi”.