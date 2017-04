¡No se murió el amor! Manuel Mijares se deshace en halagos hacia Lucero

Los cantantes han dado una muestra más de la excelente relación que llevan tras su divorcio, él no dudó en dejar ver la admiración que siente por su ex, quien acaba de lanzar su nuevo sencillo.

Manuel Mijares reveló que ya tuvo la oportunidad de escuchar el más reciente disco de su expareja sentimental, Lucero, durante una entrevista en México.

Al respecto, el cantante mexicano expresó “todo lo que hace, lo hace bien”, recalcando que le gustó este nuevo proyecto profesional de la madre de sus hijos.

Mijares destacó que su ex es una “gran estrella” que ha incursionado con éxito en géneros distintos como el pop, el ranchero y ahora en banda: “Creo que le va a ir muy bien ahora en banda”.

Por su parte, Lucero también fue cuestionada por la participación de su ex esposo en el reality mexicano ‘La Voz… Kids’, donde no dudó en enviar elogios al intérprete: “Claro que a mis hijos les encanta y están felices. Yo creo que todos estamos felices de que haya un programa tan bonito, tan fresco, con tanta verdad. (…) La verdad que se me hace padrísimo”, comentó.

Cabe recordar que Lucero y Mijares anunciaron su separación en marzo de 2011, tras llevar un matrimonio de 14 años, en el cual procrearon a dos hijos.