Sarah Hyland aclara rumores sobre su delgadísima figura

Sarah Hyland, conocida como Haley Dunphy en la exitosa comedia Modern Family, siempre se ha distinguido por ser una chica de complexión delgada. Sin embargo, a ojos los fans, la extrema delgadez que la actriz ha mostrado en las últimas fotos que ha compartido en sus redes sociales no es sana y da el mensaje incorrecto a sus seguidoras. Frente a estas acusaciones, la guapa y carismática actriz no pudo más y tomó su Twitter para aclarar todo:

“Quiero tocar algo que no sólo ha sido tocado en Twitter, también fuertemente discutido por todos ustedes en mi cuenta de Instagram. Es algo que tiene que ver con mi peso. Normalmente no suelo comentar sobre estas cosas porque le da atención a aquellos que fomentan la negatividad, pero estoy aquí para explicar algunas cosas y difundir amor…”, comenzó esto su mensaje.

“Aquí vamos… No he tenido el mejor año. Tal vez un día estaré bien para contarlo, pero por el momento me gustaría mantener mi privacidad. Sólo diré que este año ha traído muchos cambios y con eso cambios físicos… Me han dicho que no puedo ejercitarme, lo cual para mí es muy molesto. Soy una fuerte promotora de la actividad física (y también de comer alguna botana en cama, todo sea por el balance, ¿cierto?). No soy fan de estar sumamente delgada, algo que muchos de ustedes me han señalado. ‘Come una hamburguesa, tu cabeza es más grande que tu cuerpo. Es asqueroso’ y tienen razón: Debería comer una hamburguesa porque son jod******te deliciosas, pero qué creen, lo hago una…Nadie debe tener la cabeza más grande que su cuerpo, pero considerando que he estado en cama en los últimos meses, he perdido mucha masa muscular. Mis circunstancias me han puesto en un punto donde no tengo control de cómo luce mi cuerpo…“, confesó.

Así, con el firme propósito de dejar claro que ella jamás promovería hábitos poco sanos entre sus fans:

“Escribo esto porque he sido acusada promover la anorexia… Quiero que las jóvenes sepan que esa no es mi intención”.

En 2012, la actriz de 23 años reveló que se sometería a un transplante de riñón tras una larga batalla para vencer una displasia renal, así que eso podría explicar muchas cosas y no está de más recordarlo.