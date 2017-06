Ryan Reynolds comparte la primera imagen de ‘Deadpool 2’

Después de las vueltas que ha dado el proyecto con la deserción de Tim Miller, Deadpool 2 ya está rodándose.

Para muestra de ello, Ryan Reynols ha hecho pública la primera imagen, en la que podemos ver al mercenario bocazas de Marvel tirado en la entrada de la mansión de los X-Men.

Debajo, el texto “Me he dejado caer por la mansión de los X-Men. Gran sorpresa. Aquí no vive nadie”

La aparición del hogar mutante en la primera de las entregas fue uno de los chistes más celebrados de la película, ya que Deadpool se reía de la falta de presupuesto de la película y de cómo eso hacía que en la mansión solamente vivieran dos superhéroes.

Dropped by the X-Mansion. Big fucking surprise. No one’s home. pic.twitter.com/svbUMEdKbb

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 17 de junio de 2017