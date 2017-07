Ryan Reynolds ayuda a fan a vengarse de su ex

Ryan Reynolds sigue conquistando a sus seguidores con sus actitudes de hombre perfecto. Primerose supo que salvó a su sobrino con RCP, y ahora salió al rescate de una adolescente con el corazón roto.

Gaby Dunn publicó un par de imágenes en las que “aparece” junto a Ryan en su noche de graduación; esto debido a que se molestó porque ella y su novio -quien había sido su verdadera cita esa noche- habían terminado.

La fan escribió como pie de foto: “Mi novio y yo terminamos unos días después de la graduación, así que decidí ‘editar’ las fotos un poco @VancityReynolds”.

My boyfriend and I broke up a few days after prom, so I decided to "edit" the photos a little @VancityReynolds pic.twitter.com/Ecvn5Wkgb4

— Gabi Dunn (@gabidunn99) 4 de julio de 2017