“Rota desde el fondo de mi corazón”: Ariana Grande tras atentado terrorista

La cantante Ariana Grande está a salvo tras el incidente que ocurrió después de su concierto en Manchester, Inglaterra, según su representante. Los hechos dejaron al menos a 19 personas muertas y otras 50 heridas.

“Ariana está bien. Estamos investigando más a fondo lo que pasó”, le explicó Joseph Carozza, el publicista de Grande en Republic Records, al diario LA Times.

En la noche del lunes la artista tuiteó: “Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras”.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017